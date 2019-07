"Mai fatto politica in classe", parla la prof di Novara

Milano, 30 lug. (AdnKronos) - "Io ho 50 anni, non sono mai stata una 'testa calda', ho alle mie spalle trent'anni di lavoro. Guardate per favore il mio curriculum e decidete se è la stessa persona che poteva scrivere quel post". Parla così, contattata dall’Adnkronos, Eliana Frontini, l’insegnante di Novara dal cui profilo Facebook era apparso il commento "Uno di meno" sul vice brigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio nella notte tra il 25 e il 26 luglio.

"Io ho sempre sostenuto di non aver scritto quel post - continua Frontini - e per fortuna chi lo ha scritto ha telefonato a un giornalista assumendosi tutte le responsabilità. Purtroppo i media sono molto veloci, se le cose fossero andate più lentamente questa gogna mediatica si sarebbe potuta risparmiare". L’insegnante del liceo 'Pascal' di Romentino, in provincia di Novara, ricorda la propria carriera professionale."Ho alle mie spalle trent'anni di lavoro - dice - prima in municipio e poi a scuola, senza la minima macchia. Da quasi trent'anni sono presidente di seggio nominata dalla corte d'Appello di Torino. Mai assenze sul posto di lavoro, mai parlato di politica o di argomenti sconvenienti in classe. Lo testimoniano le centinaia di messaggi di solidarietà di amici, colleghi, genitori, studenti. In rete c'è il mio sito, c'è il mio curriculum. Guardatelo, per favore, e decidete se è la stessa persona che poteva scrivere quel post. Solo questo".