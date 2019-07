Calcio: Palermo, Slc Cgil 'vecchia società paghi stipendi a dipendenti'

Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Garanzie per i 27 dipendenti dell'Unione sportiva Palermo Calcio. A chiederle è Slc Cgil Palermo che ha inviato due lettere, alla Arkus Network e alla società del nuovo Palermo Hera Hora, con la richiesta di un incontro urgente.

"Seguiamo con molta attenzione tutti i passaggi che riguardano il Palermo e vorremmo che la vecchia società si facesse carico e rispettasse fino in fondo gli obblighi contrattuali e il riconoscimento degli emolumenti per i 27 dipendenti dell'Unione sportiva Città di Palermo - afferma il segretario Maurizio Rosso - Ci risulta che i lavoratori sono in arretrato con gli stipendi dal mese di aprile: chiediamo il pagamento di tutte le spettanze e il rispetto dei diritti dei lavoratori".