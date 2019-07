Mafia: Fico ricorda Chinnici, 'impegnato per costruire un'Italia migliore'

Roma, 29 lug. (AdnKronos) - "Ripensiamo con amarezza e rimpianto alla sua figura di magistrato, alla passione con cui portava avanti l'impegno di contrasto alla mafia, alle notevoli capacità investigative che lo convinsero ben presto di come il fenomeno mafioso richiedesse una rete di sinergie e di competenze da mettere in campo per una strategia innovativa, da affidare a giovani magistrati fortemente motivati. Fu così che nacque il 'pool antimafia' di cui fecero parte anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un messaggio inviato alla Fondazione Rocco Chinnici, in occasione del trentaseiesimo anniversario dell'uccisione del magistrato, degli uomini della sua scorta e del portiere dello stabile dove avvenne l'agguato.

"Di Rocco Chinnici -aggiunge- ricordiamo anche la generosa attenzione nei confronti degli studenti, cui rivolgeva importanti lezioni sul tema della legalità, esortandoli a farsi protagonisti attivi di un cambiamento culturale capace di minare alla radice la mentalità mafiosa. Intuizione, anche questa, lungimirante e di grande attualità".