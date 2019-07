Carabiniere ucciso: Orlando, 'apprezzamento e sostegno all'Arma'

Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Io non mi occupo del ministro dell'Interno Salvini, esprimo invece apprezzamento e sostegno all'Arma dei Carabinieri che ogni giorno dimostra con il sacrificio dei propri uomini un servizio alla legalità del nostro paese, ma anche alla Costituzione non avendo dubbi e perplessità di fronte a comportamenti anche di propri esponenti che sono criticabili". Così il sindaco di Palermo, Leoluca "Brucia sulla pella di tutti il caso Cucchi - dice - e proprio il caso Cucchi è la migliore testimonianza su come l'Arma dei Carabinieri sa servire anche con provvedimenti rigorosi nei confronti di propri esponenti la legalità costituzionali".