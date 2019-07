Nibali trionfa

Val Thorens, 27 lug. - (AdnKronos) - Vincenzo Nibali vince la ventesima e penultima tappa del Tour de France, la Albertville-Val Thorens di 60 km con l'ultimo arrivo in salita della Grande Boucle. Il siciliano della Bahrain-Merida, al sesto successo nella corsa francese, impone in solitaria con 10" di vantaggio sullo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e 14" sull'altro spagnolo Mikel Landa Meana (Movistar). Il 22enne colombiano Egan Bernal (Ineos) mantiene la maglia gialla di leader della classifica con 1'11" di vantaggio sul gallese Geraint Thomas, suo compagno di squadra e ipoteca la vittoria finale a una frazione dalla conclusione del Tour, in programma domani con partenza da Rambouillet e classico arrivo a Parigi ai Campi Elisi dopo 128 km senza difficoltà altimetriche.