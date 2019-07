Migranti: oltre 140 naufraghi su vedetta Guardia costiera, attesa indicazione porto sbarco

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - La nave 'Gregoretti' della Guardia costiera, con a bordo 141 migranti, è ancora in attesa di destinazione del porto dove potere sbarcare i naufraghi. Cinquanta migranti sono stati trasbordati da un gommone, dopo il soccorso del peschereccio 'Accursio Giarratano, mentre gli altri 91 erano su un altro gommone segnalato da un peschereccio tunisino. Adesso la nave Gregoretti è in attesa di un ordine per potere sbarcare i migranti.