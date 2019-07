Lega: Salvini, 'minimamente preoccupato, Procura ritiene inutile ascoltarmi' (2)

(AdnKronos) - A margine della visita al Cpr di via Corelli, Salvini ha risposto ancora alle domande sull'inchiesta della Procura di Milano e in particolare se quel 18 ottobre, prima o dopo l'incontro all'hotel Metropol di Mosca, avesse parlato con Gianluca Savoini. "Lei si ricorda cosa ha fatto il 18 ottobre dell'anno scorso?", dice il ministro rispondendo a chi glielo chiedeva. E amplia il ragionamento: "Io credo che i rapporti con la Russia siano fondamentali, e non per portare a casa petrolio, quello c'è già l’Eni lo fa. Ritengo che le sanzioni siano un errore". E su quel giorno, "io sicuramente ero lì per una riunione con Confindustria, ci sono le foto". E ad ogni modo, rassicura, "per gli Stati Uniti i problemi non sono la Russia ma Iran e Cina".