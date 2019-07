Figlia di Giangrande: "Colpito chi aiuta gli altri"

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "Sono vicina alla famiglia del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e a tutta l'Arma in questo momento di dolore. Dispiace apprendere queste notizie, di chi viene colpito mentre è in servizio per aiutare gli altri". A dirlo all'Adnkronos Martina Giangrande, figlia di Giuseppe Giangrande, maresciallo dei carabinieri rimasto gravemente ferito da Luigi Preiti mentre era in servizio davanti a Palazzo Chigi il 28 aprile del 2013.

"Io ci sono passata, io che per un motivo futile ci ho rimesso una vita tranquilla - dice Martina - Ci vorrebbe un mondo migliore".