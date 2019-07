Carabiniere ucciso: vedova maresciallo Mirarchi, 'dolore che si rinnova, malavita in aumento' (2)

(AdnKronos) - Girgenti fu arrestato il successivo 22 giugno in seguito agli accertamenti investigative del Comando dei carabinieri di Trapani e del Ris di Messina, secondo i quali bracciante era nella zona dei fatti all’ora della sparatoria. La sua auto, quella sera, sarebbe transitata dalla strada in cui fu ucciso Mirarchi. Addosso, inoltre, gli furono trovate tracce di sostanze (nichel e nichel-rame) che, secondo l’accusa, sono presenti nella polvere da sparo.

Anche se, secondo la difesa, potrebbero essere ricollegate all’uso dei fertilizzanti maneggiati da Girgenti nella sua attività lavorativa. Secondo l’accusa, la sera del 31 maggio 2016, all’arrivo del maresciallo Mirarchi e dell’appuntato Cammarata, Nicolò Girgenti, insieme a qualche altro complice, stava rubando (agendo da «socio infedele» del nuovo gestore) piante di marijuana dalla serra che aveva gestito fino a circa tre mesi prima. E i malviventi, vistisi scoperti, non esitarono a far fuoco contro i due carabinieri.

Per Antonella Pizzo "non esiste un problema sicurezza in Italia"- "I controlli ci sono - dice - anzi, sono pure aumentati. Ma è aumentata la malavita".