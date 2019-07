Trasporti: sciopero nazionale, a Palermo adesione al 10 per cento

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Si attesta al 10%, secondo i dati diffusi dall'Amat, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, l'adesione nel capoluogo siciliano allo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. "Su 120 autobus in servizio nelle linee dell’Amat - si legge in una nota dell’azienda - soltanto dodici risultano rientrate in rimessa nell’orario di punta (alle 12), il 10 per cento. Sei su dieci sono stati i tram che hanno svolto regolare servizio (2 su 4 nella linea 1, 1 su 2 nella linea 2, 1 su 2 nella linea 4)".