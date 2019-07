Tav: Salvini, 'voto Camere? Contano fatti'**

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "A me interessano i fatti: la Tap si fa perché l'energia deve costare meno, la Tav si fa perché viaggiare deve costare meno. Ho a cuore il futuro degli operai dell'Ilva e mi rifiuto di pensare alla chiusura degli stabilimenti. Ho a cuore il fatto che se c'è del petrolio sotto il nostro mare e la nostra terra, si possa estrarre perché ci conviene. A me interessa la sostanza e la sostanza per il momento ci dà ragione quindi avanti così". Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo a chi, fuori da Palazzo Chigi, gli domanda se un eventuale voto parlamentare del M5S contro la Tav renderebbe necessaria una verifica nel governo.