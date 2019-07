Palermo: ricercata internazionale, polizia arresta cittadina olandese

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Una cittadina olandese, ricercata in campo internazionale, è stata arrestata in un albergo di Palermo. La donna, U.M.C., 65 anni, sarà estradata negli Usa. Nei suoi confronti, nel 2010, era stato emesso un mandato di arresto dalla U.S. District Court Northem District of Georgia (USA) per "concorrenza sleale e manipolazione del mercato", reato previsto e punito dal codice penale degli Stati Uniti e per il quale è prevista una pena di dieci anni di reclusione.

La donna, nel periodo compreso tra gennaio 2001 e febbraio 2006, nello Stato della Georgia, avrebbe creato, in concorso con altre persone, degli schemi ad hoc per eliminare la concorrenza nel settore delle spedizioni internazionali, fissando e coordinando specifici supplementi sui costi di consegna e spedizione aerea nel mondo.