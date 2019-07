Lega: Conte, 'mai sottratto interlocuzione con Parlamento, rispetto Aula'

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Non mi sono mai sottratto all'interlocuzione col Parlamento per il rispetto che nutro nei confronti dell'Aula. Il confronto tra governo e PArlamento è la vera essenza della nostra forma di governo". Lo rivendica il premier Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato sull'affaire Metropol.