Italcementi: Aitec, da Pesenti contributo fondamentale a settore cemento

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - “L’ingegner Giampiero Pesenti è stato per lunghi anni un punto di riferimento per tutta l’industria italiana del cemento. Ha guidato con autorevolezza la propria azienda, Italcementi, e ha saputo dare un contribuito fondamentale allo sviluppo di un intero settore, uno dei più importanti protagonisti dello sviluppo del Paese". L’Aitec, l'Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, ricorda così Giampiero Pesenti ed esprime alla famiglia Pesenti "il proprio cordoglio per la scomparsa di una grande figura imprenditoriale, una delle più importanti del panorama nazionale".