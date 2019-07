Governo: Musumeci, 'Toninelli fermo, in Sicilia non fa niente'**

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Sull’eterna vicenda della super strada Ragusa-Catania, attesa da 32 anni, Toninelli prende tempo e non riesce a dare risposte. Il ministro viene in Sicilia sola per fare bassa cucina politica, continua a provocare e insultare il governo regionale, non si è ancora rassegnato alla sconfitta" delle ultime regionali in Sicilia: "Nessuno gli ha spiegato che le competenza sulle strade le ha lui, strade che sono in assoluto abbandono". Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi, riunione alla quale, oltre al premier Giuseppe Conte, era presente lo stesso Toninelli.