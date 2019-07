Enel: a Cortina arriva la mobilità elettrica con test drive e viaggio virtuale (2)

(AdnKronos) - Sarà inoltre possibile conoscere i progetti di efficienza energetica e riqualificazione dedicati ai condomini, i sistemi di smart lighting nell’illuminazione pubblica, i servizi di digitalizzazione e le altre iniziative di Enel X incentrate sulla sostenibilità e sull’innovazione, affinché la transizione energetica in corso costituisca uno degli elementi fondamentali per creare città sempre più vivibili e contribuire alla salvezza del pianeta.

Xperience Tour sarà aperto venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e sabato dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00. I visitatori avranno la possibilità di effettuare test drive a bordo di auto elettriche. L’Xperience Tour di Enel X nella Perla delle Dolomiti si inserisce inoltre all’interno dell’E-Mobility Day, appuntamento patrocinato dal Comune ampezzano e organizzato dalla Fondazione Cortina 2021, dedicato alla scoperta delle più recenti innovazioni nel campo della mobilità elettrica e al trasporto intermodale, con particolare focus sugli aspetti di innovazione, prodotto, comunicazione ed evoluzione nel mondo dello sport.

Per sabato 27 luglio, nella Lounge Fondazione Cortina 2021, è in programma un talk sul tema ‘Innovazione e mobilità elettrica: lo sport come palcoscenico delle nuove tecnologie’, a cui prenderà parte, tra gli altri, Federico Caleno, responsabile e-Mobility Global Supply Chain di Enel X.