Enasarco, assemblea delegati nomina Commissione elettorale

Roma, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Prosegue il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni dei nuovi organi statutari della Fondazione Enasarco: assemblea dei delegati e consiglio di amministrazione. Per la prima volta, in applicazione dello Statuto, la commissione elettorale è stata nominata dall'assemblea dei delegati. Una nomina che rende ancora più democratico il processo di scelta dei vertici dell'Ente. E' quanto si legge in una nota della Fondazione.

La Commissione, spiega ancora la nota, "ha infatti il compito di garantire la correttezza dell'iter elettorale, secondo logiche di trasparenza e di più ampia partecipazione degli aventi diritto alle prossime elezioni che si terranno dal 17 al 30 aprile 2020, quattro anni dopo le prime elezioni nella storia della Fondazione Enasarco". "Gli agenti, i rappresentanti di commercio, i consulenti finanziari e le ditte preponenti saranno chiamati a votare per la costituzione della nuova assemblea dei delegati, che a sua volta eleggerà il prossimo consiglio d'amministrazione", aggiunge.

Di seguito l'elenco dei componenti della commissione elettorale, nominati all’unanimità. Rappresentanza componente agenti: Rosamaria Ciancaglini, Daniele Costanzo, Stefano Franzoni, Roberta Grimaldi, Remo Pisani ed Eduardo Ventresca. Rappresentanza componente imprese preponenti: Carlo Falco, Mauro Giorgi e Andrea Melchiorri. Sul sito della Fondazione sono consultabili gli avvisi e i documenti esplicativi sulle modalità dell’intero procedimento elettorale.