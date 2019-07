Droga: blitz nell'agrigentino, gli arresti salgono a sei

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Salgono a sei gli arresti dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento che all'alba di oggi hanno sgominato una banda "pericolosa di spacciatori e trafficanti di droga". La droga, principalmente hashish, veniva trasportata, tra i bagagli, da corrieri compiacenti che poi la smerciavano direttamente o indirettamente a giovani e giovanissimi vicino a scuole e a luoghi di aggregazione. Utilizzato, come luogo di spaccio, anche il centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Il giro di affari è stato stimato in oltre 500 mila euro.