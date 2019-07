Cipe: Zaia, 'arrivati tanti sì per i progetti del Veneto' (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, sono 34 gli interventi cantierabili che riguardano il Veneto per un totale di 29 milioni 966 mila euro (su 315 stanziati complessivamente in tutta Italia). Le somme stanziate corrispondono agli importi richiesti. Sono 2 i finanziamenti superiori ai 2 milioni di euro, 14 quelli superiori al milione (con somme fino a 1 milione 750 mila euro) e 18 quelli per somme inferiori. Sono interessati importanti interventi sul litorale di Chioggia e di Bibione per la ricostruzione e ripristino della fascia costiera oltre che opere di messa in sicurezza idraulica sui corsi d’acqua della regione e in particolare lungo l’asta del Po.

Rispetto alla Sanità, oggi il Cipe ha destinato al Veneto 320 milioni di euro per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario. Questi finanzieranno 12 progetti, diffusi su tutto il territorio regionale, segnalati a suo tempo come prioritari dalla Regione.