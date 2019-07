Calcio: società Herahora gestirà il nuovo Palermo

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - E' la Herahora srl, di Daniele Mirri e Antonino Di Piazza, la società indicata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando come vincitrice dell'avviso per l'iscrizione della squadra di calcio del Palermo al prossimo campionato di Serie D. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino in una conferenza stampa convocata a Palazzo delle Aquile. Sei in tutto le proposte che erano arrivate al Comune.