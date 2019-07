Abusivismo: blitz Goletta Verde a Triscina, Legambiente 'non fermare abbattimenti'

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - E' stata Triscina, frazione di Castelvetrano in provincia di Trapani, lo scenario del blitz 'Abbatti l'abuso' dell'equipaggio della Goletta Verde di Legambiente. "La Goletta Verde continua il suo viaggio di denuncia contro i veri nemici del mare - afferma Mattia Lolli, portavoce dell'imbarcazione ambientalista - scarichi non depurati, trivellazioni, plastiche, cemento e abusivismo edilizio che in questa Regione continuano ad essere una piaga irrisolta. Vorremmo che il governo ponesse finalmente al primo posto dell'agenda politica questi temi, come anche le ecomafie, che rappresentano una minaccia reale per l'ambiente, la salute, il turismo e l'economia"