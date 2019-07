Brexit: Conte, 'auguri a Johnson, obiettivo resta uscita ordinata da Ue'**

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - "Lavoreremo con Boris Johnson affinché il Regno Unito resti un partner importante e affidabile per l'Unione europea anche dopo la Brexit. L'obiettivo resta quello di garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Ue e di lavorare in futuro con l'obiettivo di garantire la prosperità di tutti i cittadini europei." Lo scrive, con un tweet in lingua inglese, il premier Giuseppe Conte rivolgendo al neo-premier Johnson i "migliori auguri".