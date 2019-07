Anac: Zingaretti, 'con Cantone presidio legalità, governo non smantelli'**

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - “Da amministratore e Presidente di Regione ho conosciuto il grande lavoro che Raffaele Cantone ha portato avanti per fare dell’Anac un presidio di legalità e innovazione per tutta la pubblica amministrazione. Nel ringraziarlo voglio sostenere il suo messaggio affinché tutte le istituzioni siano unite e vigili nella lotta alla corruzione che è il primo nemico di chiunque ami l’Italia, l’Italia del lavoro e dello sviluppo". Lo scrive in una nota il segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti.

"Mi unisco alle preoccupazioni di quanti temono che questo governo voglia liquidare in fretta l’esperienza di Cantone all’Anac - prosegue Zingaretti - Sappiano che il Pd si opporrà a questo disegno pericoloso e che riporterebbe indietro il nostro Paese”.