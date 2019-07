Veneto: Spiagge sicure, 8 nuove assunzioni Polizia locale, 2100 beni sequestrati

Venezia, 22 lug. (AdnKronos) - Primo report Spiagge Sicure 2019: al 30 giugno sono 2.125 i beni sequestrati in Veneto, per oltre 36 mila euro di valore; 51 le sanzioni comminate, 6 i mezzi acquistati, 8 le nuove assunzioni per personale stagionale della polizia locale. Tre i Comuni veneti rientrati nell’operazione. I 126 mila euro di finanziamento sono stati divisi tra Caorle, Chioggia e Eraclea, in provincia di Venezia.

Sono 100 i comuni finanziati in tutt’Italia per 4,2 milioni con i fondi stanziati dal Viminale per Spiagge sicure – Estate 2019, l progetto terminerà il 15 di settembre.

Il ministro dell’Interno sottolinea Matteo Salvini: “Vicinanza ai sindaci e lotta all’illegalità: siamo soddisfatti dei primi risultati di Spiagge Sicure, iniziativa che abbiamo inaugurato l’anno scorso con risultati eccellenti. Per la prima volta, il ministero dell’Interno ha dato dei finanziamenti diretti agli enti locali. Un aiuto concreto che contribuisce anche a difendere i commercianti e i piccoli imprenditori dalla concorrenza sleale”.