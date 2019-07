Sicilia: Faraone, 'Musumeci scendiletto di Salvini'

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Non mi lascerò trascinare nei pettegolezzi, noi non ci fermeremo, non passiamo la mano ma rilanciamo e chiameremo a raccolta tutti coloro che vogliono essere protagonisti dell'alternativa a Salvini e a Di Maio e agli scendiletto in salsa sicula di Salvini che sono rappresentati dall'attuale presidente della Regione (Nello Musumeci ndr) che sostanzialmente su quell'alleanza e su quell'asse con Salvini ha costruito il suo presente e il suo futuro". Lo ha detto Davide Faraone nel corso di una conferenza stampa convocata, a Palermo, dopo la decisione della commissione nazionale di garanzia dei dem di annullare la sua elezione a segretario del Pd Sicilia.