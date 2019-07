Penny Market, 70 mln investimenti su mercato italiano

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - Settanta milioni allocati per investimenti trasversali nel 2019 e 17 nuove aperture di punti vendita previste: sono questi i numeri che testimoniano la volontà di Penny Market Italia, rappresentante nel nostro paese dell’eccellenza di business del gruppo tedesco Rewe, di crescere e puntare sul mercato italiano. Un piano di crescita condiviso che arriva fino al 2021, ponderato e orientato al futuro, un impegno verso i propri consumatori ma anche, e soprattutto, verso i propri collaboratori.

Penny Market, a livello di gruppo internazionale, ha fissato e riconosciuto tra i propri principali obbiettivi l’importanza di essere “vicino” al territorio in termini di “qualità” e “sostenibilità”. Valorizzare i piccoli produttori locali e i prodotti a km zero, per portare sulla tavola degli italiani le eccellenze dei prodotti locali significa per Penny creare occupazione sul territorio.

Alla guida del neo insediato ceo Nicola Pierdomenico, primo ceo italiano nei 25 anni di Penny Market Italia, l’azienda ha già cominciato la sua crescita e il suo consolidamento in termini di business, valori, qualità e relazioni, mentre continuano le attività di modernizzazione dei negozi e le trattative di espansione tramite acquisizioni a livello regionale.