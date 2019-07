Pd: Faraone, 'gravi parole Franbceschini, se intesa M5S, inevitabile nuova forza politica'

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "L'intervista di Franceschini è gravissima. L'idea che lui consideri una cosa diversa M5S e Lega, mentre per me sono la stessa cosa, mi vede lontano da lui anni luce da lui. Se il Pd dovesse andare in quella direzione, penso sia inevitabile costruire una forza politica nuova che impedisca percorsi di questo tipo". Lo ha detto Davide Faraone, a Palermo, a margine di una conferenza stampa sull'annullamento della sua elezione a segretario del Pd Sicilia.