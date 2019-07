Mafia: processo trattativa, Corte ammette deposizione Berlusconi (2)

(AdnKronos) - La Corte d'assise d'appello di Palermo, presieduto da Angelo pellino, ha inoltre ammesso, tra gli altri, l'esame dell'ex senatore ed ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, che verrà ascoltato sui suoi colloqui avuti con Paolo Borsellino. Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro saranno sentiti il prossimo 3 ottobre. Inoltre la Corte ha deciso un nuovo esame per Luciano Violante, per i direttori dei penitenziari di Tolmezzo e Milano Opera. Rigettate invece le richieste di audizioni per Bruno Contrada, l'ex generale del Ros Antonio Subranni e Calogero Mannino, del pm Michele Prestipino e dell'ex procuratore di Palermo, Pietro Grasso.