Mafia: Mannino, 'proclamata mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni'

Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - "Per oggi c'è la sentenza della Corte di appello, che conferma l'assoluzione e proclama la mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex ministro Calogero Mannino, commentando a caldo la sentenza di assoluzione nel processo di appello sulla trattativa tra Stato e mafia in cui era imputato per violenza o minaccia a corpo politico dello Stato.