Ferrovie: Conte, 'se incendio doloso faremo di tutto per punire colpevoli'

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - "Migliaia di viaggiatori oggi sono stati messi in difficoltà da un incendio alla linea ferroviaria vicino Firenze che sembra essere doloso: se confermato, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché i colpevoli siano perseguiti e severamente puniti per i disagi creati". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.