Autonomia: Finco (Lega), 'Conte riveda le sue posizioni' (2)

(AdnKronos) - "Il nostro Paese non può crescere con l’assistenzialismo, ma solo con gli investimenti, e l’Autonomia non porterà alla nostra Regione nulla di più di quanto le spetta, ma darebbe semplicemente una maggiore possibilità di crescita che poi si riverserebbe su tutta l’Italia. Non è una battaglia Nord-Sud, ma una riforma epocale che finalmente costringerà gli amministratori a diventare più responsabili nei confronti delle risorse, senza avere più la scappatoia, in caso di bisogno, di un’iniezione di soldi da parte dello Stato. Lo hanno riconosciuto tutti gli economisti: il trasferimento di risorse non controllato fino ad ora ha solo ridotto il senso di responsabilità sociale di chi si trova al potere”, sottolinea.

“Se il governo, come ricordano in continuazione il premier Conte e il ministro Di Maio, è il governo del cambiamento - conclude Finco - allora dimostri di meritarsi questo appellativo con i fatti. Chiediamo il rispetto del contratto di governo e dei 2,5 milioni di veneti che nel 2017 hanno scelto un nuovo destino per la loro Regione”.