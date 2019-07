Trasporti: 24 luglio sciopero anche in Sicilia, il 26 tocca al trasporto aereo (2)

(AdnKronos) - "E' necessaria - dicono i sindacati - la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di crescita in termini di utenti e di garantire un’adeguata offerta di voli operati".

Fra le richieste anche la regolamentazione del sistema della cosiddetta 'autoproduzione', ovvero l’insieme delle operazioni portuali di rizzaggio e derizzaggio, l’attuazione di una politica infrastrutturale per il trasporto ferroviario che colmi il gap strutturale esistente ed efficienti i servizi e le percorrenze, la riorganizzazione dell’Anas in Sicilia, il miglioramento del trasporto marittimo con la garanzia della continuità territoriale e il potenziamento dei collegamenti con le isole minori.