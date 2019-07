Mafia: magliette e cover firmate Riina, il figlio del boss rilancia il brand

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Magliette e cover del cellulare firmate Riina. Il figlio del boss mafioso di Corleone rilancia il brand con il nome di famiglia. E' l'ultimo business del terzogenito del capomafia che, dopo la scarcerazione a maggio, ha avviato una nuova attività. Prima, come racconta oggi Repubblica, ha lanciato una t-shirt che raffigura il suo volto accanto a un leone, poi una cover per il telefonino. Pezzi unici, autografati 'Salvo Riina'. La sua nuova vita social riparte da 'eBay'.Su Facebook il rampollo di Riina dice che si tratta di "aste benefiche" per sostenere la fattoria 'Vita Felice' di Casalbordino (Chieti). La prima asta benefica, quella della 'T-shirt Salvo Riina' ha avuto un discreto successo. A giugno se la sono contesa una ventina di persone e alla fine è stata pagata 107 euro.