Luna: bordata Sibilia a Salvini, 'Capitanerie uffici Mit, c'è chi non l'ha capito'

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - Ricorre all'ironia il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, rispondendo al tweet con cui il suo 'capo', Matteo Salvini, celebrava l'allunaggio, ironizzando su chi sosteneva non essere mai avvenuto, e richiamando così un vecchio scivolone dell'esponente M5S. "Oggi è il 154esimo anniversario della nascita delle Capitanerie di Porto... -scrive Sibilia- e pensate che c’è ancora qualcuno che non ha capito che sono uffici periferici del MIT", aggiunge Sibilia con un emoticon ironico. "Abbiamo il dovere di ringraziarli - scrive ancora - tutti i giorni per il lavoro che svolgono nelle situazioni più disparate". (segue)