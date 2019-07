Lega: Delrio, 'Salvini non mantiene parola, continua fuga dall'aula'

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Salvini dice e non fa. Ieri ha dichiarato che sarebbe venuto alla Camera a riferire sulla questione dei rapporti opachi tra il suo partito e la Russia ma non ha ancora fornito la data né preso contatti con la presidenza della Camera. Siamo dunque al ministro dell’Interno che non mantiene la sua parola, non è fedele ai doveri del suo ruolo e agli impegni che assume. L’unica cosa che continua a fare è fuggire dal Parlamento". Lo ha dichiarato il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio.