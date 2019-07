Governo: Conte, 'futuro esecutivo? Io impegni li porto a termine'**

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "La mia posizione sul governo è chiara, siamo qui per realizzare un mandato preciso, con un progetto di riforme molto ampio, e invito tutti a non valutare il nostro operato giorno per giorno. Stiamo riformando il paese, forse non ce ne accorgiamo ma lo stiamo facendo. Questo disegno richiederà del tempo, si completerà nel giro di mesi, anni. Io quando prendo gli impegni li porto a termine, mi troverete qui a cercare di soddisfare le richieste e i bisogni dei cittadini". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.