Sicurezza: caos commissione, Sibilia a Boldrini, 'non sono qui per ascoltarti'** (2)

(AdnKronos) - "Un sottosegretario è tenuto ad ascoltare i deputati dell'opposizione - aggiunge Boldrini- è inaccettabile che il governo dica che si è scocciato di ascoltare e persino si metta a irridere l'opposizione".

Per Speranza "ormai ogni limite è stato superato. Per una tale mancanza di rispetto del Parlamento, il sottosegretario dovrebbe dimettersi. Abbiamo chiesto all'ufficio di presidenza della Camera che venga richiesto a Sibilia di formulare scuse formali alla presidente Boldrini". Leu ha abbandonato i lavori in commissione.