Gruppo Onorato vara il rimorchiatore 'Vincenzino O'

Cagliari, 18 lug. - (AdnKronos) - Battesimo nel porto di Cagliari per il rimorchiatore 'Vincenzino O'., l'ultimo nato della flotta Onorato, mezzo all'avanguardia in grado di navigare per settimane e con una potenza 6800 Cv, distribuita su due motori. Ad una velocità di 13 nodi può avere un'autonomia di navigazione pari a 15 giorni. Con la cerimonia di battesimo la nuova imbarcazione prenderà immediatamente servizio nella baia di Sarroch per garantire le massime condizioni di sicurezza nelle operazioni delle navi petroliere al pontile della raffineria Saras.

"Il nostro -ha dichiarato Achille Onorato, Amministratore delegato del Gruppo Onorato- è un impegno che è nato da più di un secolo fa, verso quest'Isola. Noi collegavano la Sardegna quando ancora Olbia si chiamava Terranova Pausania, impegnandoci verso la nostra Isola, la Sardegna con un continuo evolversi ed un continuo far meglio".