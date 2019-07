Violenza donne: Carfagna, 'finalmente reato matrimonio forzato è legge'

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Con il voto in Senato il Codice Rosso è legge. Sono felice perché con la norma è stato introdotto il reato di matrimonio forzato, una mia battaglia personale che ho condotto con il gruppo di Forza Italia nel passaggio alla Camera". Lo dice Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"Oggi diventa realtà anche l’aumento dei fondi per le famiglie affidatarie di orfani di femminicidio, uno degli obiettivi che abbiamo tenacemente perseguito, presentando emendamenti prima alla legge di bilancio e poi al Codice Rosso. Un piccolo ma concreto aiuto per i bambini che hanno perso un genitore per mano dell’altro”.