Ue: Gruppo Zaia, giravolta M5S, a Bruxelles come a Roma sull'autonomia

Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Lo stanno facendo sull’Autonomia. Lo hanno fatto anche in Europa: i grillini parlavano di coerenza in campagna elettorale ma ormai sono diventati dei maestri nel cambiare quello che il giorno prima dicono”. Commenta con queste parole l’elezione della tedesca Von der Leyen a Presidente della Commissione Ue Silvia Rizzotto, presidente del gruppo consiliare regionale Zaia.

“La coerenza in politica è una dote di pochi, anzi pochissimi. Di certo non si può dire che appartenga al Movimento 5 Stelle che anche ieri a Strasburgo hanno dato prova della loro scarsa affidabilità. Votando a favore della ex ministro tedesca hanno conclamato d’accordo trasversale con i poteri forti che a parole hanno sempre dichiarato di contrastare. Per l’Europa - continua Rizzotto - potrebbe anche essere questa un’esclusiva, ma per noi Veneti non è una novità: sull’autonomia, infatti, da mesi i grillini si dichiarano pronti a chiudere il cerchio quando poi il giorno successivo, con una piroetta, tornano indietro rimangiandosi tutto quello che avevano appena affermato".

"I cittadini però non dimenticano, men che meno i Veneti, stanchi di essere presi in giro da persone incapaci di mantenere la parola data”, chiude Rizzotto.