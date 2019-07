Maltempo: in Veneto dichiarato stato di attenzione fino alle 8 di venerdì

Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - A partire dal pomeriggio di oggi, e per tutta la giornata di domani, il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà instabilità, con rovesci e temporali sparsi, inizialmente nelle aree montane, e successivamente, in particolare domani, su tutto il territorio.

Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Geologica e Criticità Idraulica sulla rete Secondaria in tutti i Bacini Idrografici. La dichiarazione ha validità fino alle ore 8.00 di venerdì 19 luglio. Lo Stato di Attenzione Rinforzata è dichiarato nell’area della frana in Comune di Borca di Cadore (Belluno).