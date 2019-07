Mattarella: "Grazie a Poste Italiane per la missione svolta"

Bologna, 16 lug. (AdnKronos) - Un "grazie" per la missione che Poste Italiane svolge, perché ci tiene "connessi all’Europa" anche "quando cambiano le condizioni e le esigenze degli italiani e quindi le risposte che vanno date". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi a Bologna per la presentazione dell'hub logistico di Poste, il più grande mai realizzato in Italia.

Quella di oggi "è un’occasione importante" così come "è importante che la missione di Poste rimanga inalterata. La capillarità del gruppo è presente con tutta evidenza - ha rimarcato il capo dello Stato - e viene rappresentata anche con la raccolta del risparmio" degli italiani, così da "far sì che la prossimità sia sempre alta e presente. Una prossimità di straordinaria importanza", ha aggiunto Mattarella.