Verona: trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato

Verona, 15 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri di Illasi e quelli di Tregnago sono intervenuti, alle 8, in località Cisolino di Illasi dove cittadini avevano segnalato la presenza tra i vigneti di un trattore ribaltato. I militari, giunti sul posto, unitamente ai Vigili del Fuoco di Caldiero ed ai sanitari del 118, questi ultimi intervenuti anche con l’elisoccorso, hanno constatato che effettivamente era avvenuto un ribaltamento e che sotto al mezzo agricolo era rimasto schiacciato un agricoltore 65enne di Lavagno. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del fatale ribaltamento, avvenuto in un contesto non lavorativo.