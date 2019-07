Sicurezza: Lega, 'Trenta? non ci risulta no a straordinari Strade Sicure'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Non ci risulta nulla di tutto ciò". Così fonti della Lega in commissione Affari Costituzionali rispondono all'Adnkronos in merito alla denuncia del ministro Elisabetta Trenta sul fatto che dal Viminale sarebbe arrivato un parere negativo rispetto a un emendamento al dl Sicurezza Bis per fondi agli straordinari dei militari impegnati in Strade Sicure. "Davvero non sappiamo di che parla", sottolineano le stesse fonti.