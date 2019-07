Padova: principio d'incendio al conservatorio Pollini, evacuati studenti e personale

Padova 15 lug. (AdnKronos) - Poco prima delle 14 di oggi pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio di una cabina elettrica in un locale del conservatorio Pollini di Padova. Il guasto si è originato in una cabina elettrica di media tensione posizionata in via Carlo Cassan nei locali bassi della scuola di musica. Il personale, di prima partenza, dei pompieri arrivati sul posto, hanno subito constatato che si trattava solo del fumo prodotto dalla perdita di isolamento di alcuni cavi.

La zona interessata dal fumo è stata circoscritta, mentre studenti e personale presente nel conservatorio, scattato l’allarme antincendio erano già stati fatti evacuare. La produzione di fumo ha provocato l’inserimento di diversi allarmi antincendio dei palazzi della zona, che sono stati tutti controllati dai vigili del fuoco per escludere qualsiasi altro incendio. Alcuni locali del conservatorio interessati dal fumo sono stati subito areati con degli elettroventilatori e sono di nuovo fruibili. Già al lavoro i tecnici dell’energia elettrica per la riparazione del guasto e per ridare corrente alle utenze interessate dal blackout, che ha interessato parte della via. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.