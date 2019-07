Migranti: scarcerazione Carola Rackete, pronto ricorso Procura Agrigento

Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - E' già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, come confermano da ambienti giudiziari, sarà depositato nei prossimi giorni. Intanto è atteso per giovedì, 18 luglio, l'interrogatorio della giovane capitana della nave Sea watch3, che non riguarda l'arresto ma l'inchiesta parallela per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la violazione del codice di navigazione. L'avviso di garanzia le era stato notificato il giorno prima del suo arresto.