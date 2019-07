Manovra: Conte, 'scorretto se vertice Viminale anticipa contenuti'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Che un leader di una forza politica voglia incontrare le parti sociali la ritengo una cosa buona e giusta, anche il viceministro Di Maio potrebbe far lo stesso col M5S. Se oggi qualcuno però pensa che non solo si raccolgono istanze e proposte dalle parti sociali, ma anticipa temi, dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, ecco questo non è corretto affatto, si entra nel terreno di scorrettezza istituzionale". Lo dice il premier Giuseppe Conte, allontanandosi da Palazzo Chigi per un caffè col suo staff, a proposito dell'incontro al Viminale tra Matteo Salvini e le parti sociali.