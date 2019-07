Lega: Zingaretti, 'Salvini con Siri e sindacati non ci distrae, subito in aula'**

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Salvini ha convocato i sindacati con Siri solo per far dimenticare l'affare Russia. Ma noi non ci distraiamo, continuiamo a chiedere verità e chiarezza in Parlamento. Da Salvini e Di Maio spettacolo indecoroso". Lo scrive Nicola Zingaretti, segretario Pd, su Fb.