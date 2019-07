Lega: E.Letta, 'bugie Salvini smascherate da social in 1 minuto, si dimetta'**

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Grazie ai social media le bugie di Salvini su Savoini e Russia han retto 1 minuto. Lui che tanto li usa ha reagito pensando di poter insabbiare come facevano negli anni pre-internet. E ha fatto peggio. Bastano queste bugie in democrazia per obbligo dimissioni di Ministro Interni". Lo scrive su twitter l'ex-premier Enrico Letta.