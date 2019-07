Giovane mamma falciata da auto

Palermo, 15 ug. (AdnKronos) - E' stato arrestato il conducente dell'utilitaria che la notte scorsa ha falciato e ucciso una giovane mamma a Scicli, nel ragusano. L'uomo è risultato positivo alla cocaina. La 24enne stava terminando il servizio di cameriera nel vicino ristorante 'L’ancora' di Cava d’Aliga quando è stata travolta dall'auto.

La donna, intenta a gettare la spazzatura del locale nei bidoni situati nei pressi della strada, è stata travolta da una Lancia Ypsilon guidata da un giovane sciclitano dell’85. Dopo essere stata trascinata per alcuni metri insieme al carrello metallico che stava spingendo, è caduta a terra senza vita: inutile l’intervento del soccorso del 118. Nell’incidente è rimasto ferito lievemente anche un altro cameriere del locale, che stava aiutando la giovane: l'uomo, 41 anni, ha riportato lievi lesioni ed è stato dimesso dal nosocomio modicano. Al termine della serrata indagine svolta dai carabinieri, il conducente del veicolo, sottoposto alle analisi ematiche presso l’ospedale di Modica, è stato riscontrato positivo all'assunzione di cocaina e metadone e tratto in arresto per omicidio stradale aggravato. Si trova ora presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura ragusana.